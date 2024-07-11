بعد ارتفاعه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم الخميس بحلول تعاملات المساء؟

كتب- أحمد والي:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس بحلول تعاملات المساء، عند نفس مستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية السابق، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع 10 جنيهات خلال منتصف التعاملات، عاد للتراجع بقيمة 5 جنيهات مع بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2150 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2764 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3225 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 3686 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 25800 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2409 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الخميس، بارتفاع 1.58%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب