ارتفاع الزيت واللحوم وتراجع الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار كيلو الأرز المعبأ، والزيت، والسكر، والمكرونة، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع سعر كيلو الفول، والدقيق، والعدس، والدواجن، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.8 جنيه، بزيادة 18 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 52.07 جنيه، بتراجع 16 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.03 جنيه، بتراجع 38 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 82.99 جنيه، بزيادة 13 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 36.36 جنيه، بزيادة 6 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.2 جنيه، بزيادة 22 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 64.25 جنيه، بتراجع 73 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.8 جنيه، بزيادة قرش.

لتر زيت الذرة: 96.68 جنيه، بزيادة 38 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 387.29 جنيه، بزيادة 47 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 105.39 جنيه، بتراجع 23 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 28.03 جنيه، بتراجع 22 قرشا.

كيلو الفول السائب: 41.83 جنيه، بتراجع 43 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 142.02 جنيه، بزيادة 1.01 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 256.51 جنيه، بزيادة 2.09 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.76 جنيه، بزيادة 31 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 96.52جنيه، بزيادة 7.11 جنيه.