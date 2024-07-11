إعلان

BBC

تعرف على أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

10:28 ص الخميس 11 يوليه 2024

كرتونة البيض

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- أمنية عاصم:

تباينت تحركات أسعار البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 154.37 جنيه، بتراجع 85 قرشا.

كرتونة البيض البلدي: 158.48 جنيه، بزيادة 15 قرشا.

كرتونة البيض أسعار البيض البيض
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

إعلان

إعلان