إليكترا الإماراتية تنفذ عرض الشراء على أسهم السويدى إلكتريك بـ 21.2 مليار جنيه

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة السويدى إليكتريك تنفيذ عرض الشراء الاختياري المقدم على أسهم الشركة بقيمة إجمالية بلغت 21.20 مليار جنيه.

وأوصحت الشركة وفق إفصاح مرسل للبورصة المصرية خلال جلسة اليوم الأربعاء، أن عدد الأسهم التي تم التنفيذ عليها تصل لـ 427.7 مليون سهم، حيث سيتم سداد السعر بالدولار حسب ما ورد بالإعلان على شاشة البورصة.

وحسب البيان، يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على على مدة فترة سريان عرض الشراء الاختياري حتى جلسة الإثنين المقدم من شركة إليكترا انفسمنت هولدينج ريستريكتد ليمتد الإماراتية للاستحواذ على 24.5% من أسهم رأسمال شركة السويدي إليكتريك.

وتأسست السويدي إليكتريك عام 1997، وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.