هل يفرض تطبيق "انستا باي" رسوما على المعاملات المالية؟.. خبير مصرفي يجيب

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن إجمالي عدد المتعاملين على تطبيق انستا باي وصل لـ 6.5 مليون مواطن، مشيرا إلى أن هناك 47 مليون مواطن داخل عملية الشمول المالي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن فرض رسوم مالية على انستا باي يحتاج زيادة التعاملات على التطبيق.

وتابع: «في الفترة الحالية لا وجود لرسوم على تطبيق انستا باي، وخدمات التطبيق أكثر أمانا للمواطنين».

واختتم قائلا: إنستا باي سيعمل على أساس السحب النقدي بدون كارت فيزا، والتطبيق يتعامل مع 33 بنكا، ومقرر نزول خدمة السحب من انستا باي عبر ماكينات الصراف الآلي في خلال شهور مقبلة.