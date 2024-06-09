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شعبة الذهب: انطلاق إنتاج مشغولات مرصعة بالألماس المصنع بالسوق المحلي

04:53 م الأحد 09 يونيو 2024

مشغولات مرصعة بالألماس

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كتبت- دينا خالد:

رصدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، انطلاق إنتاج جديد من المشغولات الذهبية بالأسواق المصرية مرصعة بالألماس المعملي (الاب جرون دايموند) والذي يعد منافس قوي للألماس التقليدي.

وقال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب و المجوهرات، إنه وفقًا للتقارير العالمية بلغت قيمة سوق الألماس المصنع معمليا "لاب جرون" عالميا 24 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 59.2 مليار دولار بحلول عام 2032.

وأضاف ميلاد، أن دخول اللاب جرون للأسواق المصرية فرصة كبيرة لشريحة عريضة من المستهلكين لاقتناء قطع من الألماس بسعر منافس ويقل بنحو 60% عن سعر الألماس التقليدي بالرغم من تمتعه بنفس الجودة و النقاء.

وشهدت الأسواق العالمية نقلة نوعية في إنتاج وتجارة هذه الأحجار مستحوذة على ما يقرب من 60% من حركة مبيعات الأحجار الثمينة، كما ارتفع الاعتماد على "اللاب جرون" في قطاعات الأزياء والمجوهرات وتطبيقات القطاع الصناعي كما يتميز اللاب جرون بكونه اقتصاديًا ومستدامًا وصديقًا للبيئة.

مشغولات مرصعة بالألماس شعبة الذهب الاتحاد العام للغرف التجارية
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