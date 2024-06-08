انخفاض البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السمك البلطي، بسوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات أسعار السمك اليوم.

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 60 و 63 جنيها، بانخفاض جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و130 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 190 جنيه و 410 جنيه.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 جنيها و 220 جنيه.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 110جنيه و300 جنيه.

سعر كيلو السمك البوري: بين 100 و140 جنيها.