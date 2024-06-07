خسر 20 جنيها.. سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر يهبط بنهاية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بنهاية التعاملات، وانخفض الجرام بنحو 20 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف تعاملات اليوم، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية السابق، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

وتراجع أسعار الذهب عيار 14 إلى 2079 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2674 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3120 جنيها للجرام.

وانخفص سعر الذهب عيار 24 إلى 3566 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 24960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وهبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2318 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بانخفاض 2.42%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب