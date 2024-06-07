خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار الحديد وارتفاع اللحوم والذهب يعود للارتفاع

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت والبيض والدواجن، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وعاد سعر الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض البلدي اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض طفيف لأسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

البطاطس عند 16 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

64 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بمنتصف التعاملات

ارتفاع أسعار المكرونة واللحوم وانخفاض الجبن اليوم الجمعة بالأسواق