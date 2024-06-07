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BBC

انخفاض طفيف لأسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

11:08 ص الجمعة 07 يونيو 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- أمنية عاصم :

تراجعت أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الجمعة بشكل طفيف، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وهبط متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 109.89جنيه، بتراجع 39 قرشا، بحسب بيانات بوابة الأسعار.

وفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 99.31 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 120.29 جنيه بحد أقصى.

وتختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن بوابة الأسعار المحلية مجلس الوزراء أسعار كيلو الدواجن
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