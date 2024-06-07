انخفاض أسعار البيض البلدي اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

تباينت أسعار البيض باختلاف نوعه بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وتختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 140.75جنيه، بزيادة 1.85 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 148.21 جنيه، بتراجع 84 قرشا.

في بعض مناطق الجمهورية.