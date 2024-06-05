سوق الأمن السيبراني في مصر يفتح شهية الشركات العالمية

كتب- علاء حجاج:

شهدت الأشهر القليلة الماضية دخول عدد من شركات الأمن السيبراني العالمية في شراكات مع شركات مصرية لتقديم حلولها بالسوق المصري، في إشارة الى تنامي الفرص بقطاع أمن المعلومات محلياُ.

قال الدكتور أحمد حنفي الرئيس التنفيذي لمجموعة ديجيتال بلانتس لحلول التحول الرقمي وأمن المعلومات، إن التحول الرقمي الذي تشهده مصر في هذه الفترة سواء على المستوى الاقتصادي الكلي أو الجزئي أصبح سمه المجتمع ككل وعلى قدر أهميته تزداد خطورته من الناحية الأمنية، الأمر الذي يتطلب ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة والحلول الأمنية الذكية لمواكبة التحول الرقمي.

أضاف أن السوق المصري يشهد تطوراً كبيراً من الناحية الأمنية وطرق مواجهة الهجمات السيبرانية الخطرة، وهو ما يرجع إلى زيادة الوعي لدى الأفراد والهيئات والشركات والحكومة بأهمية الأمن السيبراني.

وأوضح حنفي أن مصر تحتل المركز 23 بين 182 دولة بمؤشر "الأمن السيبراني " الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات في عام 2021 وفقا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

قال حنفي إن السوق المصرية واعدة جدا في هذا المجال وتضم من الكفاءات ما يؤهلها للتقدم أكثر في مؤشر الأمن السيبراني العالمي، علاوة علي أن السوق دائما جاذب للاستثمارات الأجنبية وهو ما نراه خلال اهتمام العديد من الشركات العالمية بالدخول للسوق المصرية وتقديم حلولها الأمنية لقطاع الأعمال.

من جانبه قال محمد هارون، المؤسس والمدير العام لشركة GateLock لحلول الأمن السيبراني، إن السوق المصري كبير وينمو بشكل سريع في ظل تنفيذ العديد من المشروعات المتعلقة بالرقمنة الأمر الذي يحتاج بالضرورة لحلول أمنية متطورة.

وكشف هارون عن تخطيط الشركة للاستحواذ على 10% حصة سوقية من حجم سوق أمن المعلومات المصري السوق المصرى، وذلك من خلال توفير الحلول الأمنية المبتكرة للعديد من القطاعات الحيوية بالشراكة مع شركتي ESET و Safetica .

وأضاف هارون، أن الشركة تتعاون مع مجموعة من الشركاء لتغطية كافة القطاعات كالتعليم والصحة والقطاع البنكي وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى.

وأوضح هارون أن الأمن السيبراني ضرورة أمنية اقتصادية وتجارية للحفاظ على أمن المعلومات حيث تشير أحدث الدراسات إلى أنه من المتوقع أن تصل التكلفة العالمية السنوية للجرائم الإلكترونية إلى 13.8 تريليون دولار بحلول عام 2028، مقارنة بـ8.15 تريليون دولار فى 2023.

قال ديميس ستروثوس، المدير العام بشركة ESET لمنطقة الشرق الأوسط، إن السوق المصرية تعد من الأسواق الواعدة التى تحتاج دائماً إلى حلول مبتكرة تتماشى مع التطور التكنولوجى الذى يشهده السوق وهو ما يدفع الشركات العالمية إلى التركيز فى ضخ المزيد من الاستثمارات المصحوبة بالتكنولوجيا المتقدمة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاعات المصرية المختلفة.