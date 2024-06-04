التضامن توجه بصرف المساعدات اللازمة لأسر ضحايا منزل ميت غمر

كتبت- دينا خالد:

قررت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف المساعدات المقررة لأسر المتوفين والمصاب حسب نسبة الإعاقة والإصابة نتيجة حادث انهيار مبنى سكني بميت غمر محافظة الدقهلية.

ووجهت القباج، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، بسرعة التحرك والتواجد الفورى لفرق الإغاثة، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري للتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.