قفزة 30.5%.. كيف تخطط الحكومة لرفع الإيرادات الضريبية في الموازنة الجديدة؟

كتبت- منال المصري:

تستهدف الحكومة نمو الإيرادات الضريبية بمعدل يصل إلى 30.5% خلال العام المالي المقبل 2024-2025 على أساس سنوي ليتخطى 2 تريليون جنيه؛ وفق بيان صادر اليوم من وزارة المالية.

وتستحوذ الضرائب الضريبية المستهدفة، وفق بيان الوزارة، على 77% من إجمالي 2.6 تريليون جنيه الإيرادات العامة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة بما يمثل 15.4%من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة 8.5% عن التقديرات المتوقعة في العام المالي الحالي.

ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي، وكان مجلس النواب أقر أمس موازنة العام المالي الجديد 2024-2025.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن نمو الإيرادات الضريبية المستهدفة يعكس جهود الميكنة لرفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، والتوسع في تحصيل الضرائب المستحقة على التجارة الإلكترونية خاصة المنصات العالمية غير المقيمة في مصر وأيضًا الضرائب الدولية على الشركات متعددة الجنسيات.

وأضاف أنهم يستهدفون تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة بنحو 599.6 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل.