غرفة القاهرة تهنئ مدبولي بعد تجديد الثقه وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة

كتبت- دينا خالد:

هنأ مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، مصطفى مدبولي، بعد تجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي الثقه به وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، في بيان له نيابه عن مجلس إدارة غرفته، إنه يهنئ رئيس الوزراء ويتمني له التوفيق والسداد خلال ولايته الجديدة بما يحقق صالح البلاد والعباد واستكمال جهود البناء والتطوير وتنفيذ التكليفات الرئاسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي قدم استقالته لرئيس السيسي حيث قام الرئيس بتكليفه بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات، والخبرات والقدرات المتميزة.

وتضمنت تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

وقد كلف السيسي الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

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