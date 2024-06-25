إعلان

BBC

شعبة الدواجن: 10 جنيهات انخفاضا في الكيلو بعد إجازة عيد الأضحى

12:34 م الثلاثاء 25 يونيو 2024

الدواجن

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- دينا خالد:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن شهدت انخفاض كبير في الأسعار، حيث تراجع سعر الكيلو إلى 80 جنيها اليوم بالمزرعة مقابل 90 جنيها قبل إجازة عيد الأضحى، بانخفاض 10 جنيهات.

وأضاف السيد أن سعر كيلو الدواجن تراوح اليوم في الأسواق بين 88 و89 جنيها، مقابل 99 و100 جنيه للكيلو قبل إجازة عيد الأضحى.

وأرجع السيد تراجع الأسعار، إلى هدوء الطلب بعد موسم عيد الأضحى وتشبع الأسر بلحوم الأضاحي، فالفترة بعد موسم العيد من كل عام تشهد هدوءا في الطلب على كافة أنواع اللحوم سواء البيضاء "الدواجن" أو اللحوم الحمراء.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

الدواجن عبد العزيز السيد اتحاد الغرف التجارية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس هيئة الاستثمار: إجمالي تدفقات الاستثمارات البريطانية تجاوزت ملياري دولار العام الماضي بمصر

إعلان

إعلان

* توجيهات عاجلة من السيسي بشأن أزمة الكهرباء: تقليل المدة وتوزيع عادل
* أبو قير للأسمدة تعلن إيقاف 3 مصانع مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز
* خفض العمولة للنصف.. البنك الأهلي يرفع حدود مشتريات الكريدت 50% خارج وداخل مصر