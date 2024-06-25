شعبة الدواجن: 10 جنيهات انخفاضا في الكيلو بعد إجازة عيد الأضحى

كتبت- دينا خالد:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن شهدت انخفاض كبير في الأسعار، حيث تراجع سعر الكيلو إلى 80 جنيها اليوم بالمزرعة مقابل 90 جنيها قبل إجازة عيد الأضحى، بانخفاض 10 جنيهات.

وأضاف السيد أن سعر كيلو الدواجن تراوح اليوم في الأسواق بين 88 و89 جنيها، مقابل 99 و100 جنيه للكيلو قبل إجازة عيد الأضحى.

وأرجع السيد تراجع الأسعار، إلى هدوء الطلب بعد موسم عيد الأضحى وتشبع الأسر بلحوم الأضاحي، فالفترة بعد موسم العيد من كل عام تشهد هدوءا في الطلب على كافة أنواع اللحوم سواء البيضاء "الدواجن" أو اللحوم الحمراء.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية.