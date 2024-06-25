ارتفاع أسعار الفول والمكرونة والزيت وتراجع الأرز اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الفول المعبأ، وزيت عباد الشمس، والسكر، والمكرونة، وزيت الذرة، واللحوم، والجبن الأبيض، والجبن الرومى، واللبن السايب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجع سعر الدقيق الأرز، والعدس، والدواجن، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.99 جنيه، بتراجع قرش.

كيلو الفول المعبأ: 52.89 جنيه، بزيادة 4.33 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.92 جنيه، بتراجع 26 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 85.16 جنيه ، بزيادة 1.58 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 37.89 جنيه، بزيادة 1.93 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.18 جنيه،بزيادة 1.95 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 61.18 جنيه، بتراجع 4.46 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.06 جنيه، بتراجع 18 قرشا.

لتر زيت الذرة: 101.96 جنيه، بزيادة 4.77 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 395.56 جنيه، بزيادة 14.04 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 107.27 جنيه، بتراجع 38 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 26.96 جنيه، بزيادة 54 قرشا.

كيلو الفول السائب: 40.82 جنيه، بزيادة 1.85 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 129.76 جنيه، بزيادة 19 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 256.07 جنيه، بزيادة 11.12 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.88 جنيه، بزيادة 28 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 107.27 جنيه، بزيادة 2.77 جنيه.