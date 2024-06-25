أبو قير للأسمدة تعلن إيقاف 3 مصانع مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية أنه سيتم إيقاف 3 من مصانعها، وفق إفصاح من الشركة اليوم الثلاثاء مرسل للبورصة المصرية.

وأوضحت الشركة أنه جاء ذلك لاستمرار موجة الطقس الحار بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام مما تسبب في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي وهو ما أدى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب.

وأضافت الشركة أن ذلك التوقف جاء حرصاً على عدم إلحاق أي ضرار بمصانع الشركة بسبب هذه الظروف التشغيلية للشبكة.

وأكدت أبو قير أنها ستعلن عن أي مستجدات جوهرية في حينه وفقاً لقواعد الإفصاح الخاصة بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

ونتيجة ذلك، هبط سعر سهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية منذ بداية جلسة اليوم بنسبة 2.03% ليفتح 56.61 جنيه ليصل لـ 55.46 جنيه.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية قللت إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع البتروكيماويات والأسمدة في مصر بمنتصف شهر يونيو الجاري قبل أن تعاود الإمداد مرة أخرى تدريجيا منذ اليوم التالي للقرار.