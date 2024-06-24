المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط مع نهاية تعاملات الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.59 % عند 26902 نقطة، مع نهاية جلسة اليوم الاثنين.

وهبط مؤشر الشريعة 33EGX بنسبة 0.62% عند 2660 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.11%، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.03%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 4.08 مليون جنيه، كما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 186.42 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 190.5 مليون جنيه.

كان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 2.44% محقق 27062 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد.