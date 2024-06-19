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سعر الذهب يرتفع مع بداية التعاملات الصباحية خلال رابع أيام عيد الأضحى

10:34 ص الأربعاء 19 يونيو 2024

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كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر جرام الذهب 5 جنيهات في التعاملات الصباحية خلال رابع أيام عيد الأضحى اليوم الأربعاء، مقارنة بسعره أمس.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 14 سجل 2090 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18 بلغ 2687 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 صعد إلى 3135 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 سجل 3583 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف بنسبة 2.03% مسجلا نحو 2331 دولارا للأونصة، (هي تعادل الأوقية من عيار 24)، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء مقارنة بأمس، وفقاً لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

الذهب

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