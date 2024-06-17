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خريطة الأسعار: أسعار اللحوم والأرز والزيت والذهب

02:53 م الإثنين 17 يونيو 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتب- أحمد والي:

استقرت أسعار عدد من أصناف السلع الغذائية في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، ثاني أيام عيد الأضحى، عند نفس مستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، واستقر سعر الذهب بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

إجازة بسوق الجملة.. سعر الذهب خلال منتصف تعاملات الاثنين

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين ثاني أيام عيد الأضحى (موقع رسمي)

أسعار البيض بالأسواق في ثاني أيام عيد الأضحى (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الاثنين

أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور في ثاني أيام عيد الأضحى

تعرف على أسعار السلع الأساسية في ثاني أيام عيد الأضحى (موقع رسمي)

خريطة الأسعار أسعار اللحوم الأرز الزيت الذهب
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