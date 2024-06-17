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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

10:58 ص الإثنين 17 يونيو 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتب- أحمد والي:

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، ثاني أيام عيد الأضحى، عند نفس مستوياتها أمس الأحد، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39 ألف جنيه.

سعر طن حديد عز: 41 ألف جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2150 جنيها.

أسعار الحديد والأسمنت أسعار الحديد الأسمنت
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