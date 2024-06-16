160 جنيها لكرتونة البيض البلدي بأول يوم العيد في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار كرتونة البيض باختلاف نوعه خلال تعاملات اليوم الأحد في أول يوم عيد الأضحى، عند نفس أسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 149 جنيها.

كرتونة البيض البلدي: 160 جنيها