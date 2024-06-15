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أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

10:57 ص السبت 15 يونيو 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- دينا خالد:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.
وارتفع متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 117.5 جنيه، بزيادة 8.44 جنيه، بحسب بيانات بوابة الأسعار.
ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 10.33 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 131.67جنيه بحد أقصى.
وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

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