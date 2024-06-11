ارتفاع أسعار السكر والجبن وانخفاض اللحوم اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر كيلو الفول والسكر وزيت الذرة والدواجن والجبن الأبيض والجبن الرومي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما تراجع اللحوم والمسلى الصناعي، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.72 جنيه ، بزيادة 9 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 52.45 جنيه، بزيادة 2.71 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.88 جنيه، بتراجع 39 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 85.31 جنيه، بزيادة 79 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 37.35 جنيه، بزيادة 1.81 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.18 جنيه، بزيادة 97 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 64.32 جنيه، وتراجع 89 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.82 جنيه، بزيادة 42 قرشا.

لتر زيت الذرة: 101.55 جنيه، بزيادة 3.83 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 38.79 جنيه، بتراجع 2.37 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 112.58 جنيه، بزيادة 1.29 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.04 جنيه، بتراجع 9 قروش.

كيلو الفول السائب: 41.04 جنيه، بزيادة 45 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 136 جنيه، بزيادة 1.26 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 264 جنيه، بزيادة 11.76 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.63 جنيه، بتراجع 21 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 95.03 جنيه، بتراجع 3.38 جنيه.