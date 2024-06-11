ارتفاع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر كيلو الطماطم و الكوسة و الباذنجان البلدي و الملوخية والخيار البلدي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع سعر الفلفل الحامي البلدي والخيار الصوب.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم بين جنيهين و 6.5 جنيه، بزيادة جنيه.

البطاطس بين 9 جنيهات و16 جنيها.

البصل بين 4 و 8 جنيهات.

الكوسة بين 10 جنيهات و14 جنيها، بزيادة جنيهين.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 8 جنيهات و11جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و10 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الملوخية بين 5 و 10جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب بين 6 و12 جنيها، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 6 و 9جنيهات، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 4.5 و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرش.

اليوسفي بين 5 جنيه و10 جنيه.

الليمون البلدي بين 14 و 32 جنيها، بزيادة 8 جنيهات.

البطيخ من 8 لـ10 كيلو بين 64 و80 جنيه.