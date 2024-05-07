صادرات مصر من الغذاء ترتفع إلى 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من 2024

كتبت- أمنية عاصم:

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن ارتفاع صادرات القطاع خلال الربع الأول من 2024 بنسبة 31% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

ووفق بيان من المجلس اليوم الثلاثاء، حققت صادرات القطاع خلال الربع الأول من العام 1.6 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتعد تلك أعلى قيمة صادرات يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة، حسب البيان.

وأشار البيان أن صادرات شهر يناير 2024 بلغت 477 مليون دولار الفترة بنسبة نمو تصل لـ 30% ، بينما صادرات شهر فبراير 2024 بلغت 541 مليون دولار بنسبة نمو في الصادرات 40% وصادرات شهر مارس 2024 بلغت 550 مليون دولار محققة نسبة نمو تصل لـ 24%.

ووفق البيان فإن صادرات القطاع إلى الدول العربية تربع قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الربع الأول من عام 2024 بقيمة 859 مليون دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو في القيمة 29%.

ويليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 331 مليون دولار بنسبة نمو 60% وتمثل 21% من إجمالي الصادرات، بينما الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 111 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 14%.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 67 مليون دولار وتمثل 4% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 22%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 200 مليون دولار والتي تمثل 13% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة ومحققة نسبة نمو 14%.

وأظهر البيان أهم السلع الغذائية المصدرة خلال الربع الأول من عام 2024 فقد تصدر القائمة صادرات الدقيق والنشاء بقيمة 148 مليون دولار وبنسبة نمو 130% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023 يليها مركزات المشروبات الغازية بقيمة 140 مليون دولار ومحققة نسبة نمو 2%.

و الفراولة المجمدة بقيمة 103 مليون دولار ونسبة نمو 24%، السكر بقيمة 95 مليون دولار ونسبة تراجع 3%، الزيتون المخلل والمصنع بقيمة 78 مليون دولار ونسبة نمو 124%، زيوت طعام بقيمة 78 مليون دولار ونسبة نمو 170%.

وبعدها جاء الخضار المجمد بقيمة 70 مليون دولار ونسبة نمو 20%، العصائر بقيمة 59 مليون دولار ونسبة نمو 100%، محضرات من الحبوب وبسكويت بقيمة 64 مليون دولار ونسبة نمو 25%، محضرات خضر بقيمة 54 مليون دولار ونسبة نمو 25%.