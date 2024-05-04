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أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

11:20 ص السبت 04 مايو 2024

أسعار البيض اليوم

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كتب- أحمد والي:


تباينت تحركات أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

ويرصد مصراوي في هذه السطور أسعار البيض بأنواعه وفقاً لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء:

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 146.41 جنيه، بتراجع 3.11 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 156.89 جنيه، بزيادة 1.77 جنيه.

أسعار البيض كرتونة البيض البلدي كرتونة البيض
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