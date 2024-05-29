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هبوط جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

03:17 م الأربعاء 29 مايو 2024

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كتبت- أمنية عاصم:
انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.39% عند مستوى 27089 نقطة مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.
وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05 % وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.
وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 775.5 مليون جنيه، كما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 146.19 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 921.7 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 0.34% عند 27194 نقطة ، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء.

البورصة الرئيسي للبورصة المصرية المستثمرين العرب
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