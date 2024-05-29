الإحصاء: 23.2% انخفاضا بعجز الميزان التجاري في مارس الماضي

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع عجز الميزان التجاري خلال مارس الماضي بنسبة 23.2% مقارنة بشهر مارس 2023، وفق بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء.

ووفق البيان، بلغت قيمة عجز الميزان التجاري خلال مارس 2024 نحو 2.37 مليار دولار مقابل 3.09 مليار دولار في مارس 2023.

وأرجع الجهاز تراجع عجز الميزان التجاري في مارس الماضي إلى انخفاض قيمة الواردات خلال ذات الشهر، وهبطت أيضا قيمة الصادرات.

وحسب البيان، تراجعت الواردات بنسبة 16.2%، حيث بلغت 5.94 مليار دولار خلال شهر مارس 2024 مقابل 7.09 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ويرجـع تراجع الوادرات إلى انخفاض قيمـة واردات بعض السلــع وأهمهـا:

(أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 25.6 %، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبـة 31.8%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 31.0%، ذرة بنسبة 15%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مارس 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابق وأهمها: ( منتجات البترول بنسبة 44.5%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 17.7%، قمح بنسبـة 15.8%، وغاز طبيعي بنسبة 12.4%)، حسبما ذكر البيان.

انخفضت قيمـة الصادرات بنسبـــة 10.9%، حيـث بلغـت 3.57 مليـار دولار خـلال شهــر مارس 2024 مقابل 4 مليارات دولار لنفس الشهر مـن العــام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفـاض قيمـة صادرات بعض السلع وأهــمها:

(لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 6.7%، وأسمدة بنسبة 57.4%، وقضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 1.1%، والبترول الخام بنسبة 49.9%).



بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر مارس 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (منتجات بترول بنسبة 130.3% ، فواكه طازجه بنسبة 7.2%، وملابس جاهزة بنسبة 14.2%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 26.8%).