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BBC

انخفاض البلدي.. أسعار البيض اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

11:12 ص الأربعاء 29 مايو 2024

أسعار البيض

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحليةوالعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 137.61 جنيه، بتراجع 93 قرشا.

كرتونة البيض البلدي: 145.64 جنيه، بتراجع 1.86 جنيه.

أسعار البيض سعر كرتونة البيض مركز معلومات مجلس الوزراء
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