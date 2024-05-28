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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 28 مايو

04:08 م الثلاثاء 28 مايو 2024

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 3573 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3624 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3171 جنيهًا، والجرام عيار 18 إلى نحو 2718 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 25368 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب الذهب جرام الذهب عيار 21 عيار 18
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