ارتفاع البطاطس والبصل بسوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، و الفاصوليا والباذنجان، والخيار، بينما تراجع سعر الكوسة، والملوخية، والبرتقال، والجوافة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.5 و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرش.

البطاطس بين 4.5 جنيه و 14 جنيها، بزيادة جنيه.

البصل بين 4.5 جنيه و7 جنيهات، بزيادة 50 قرش.

الكوسة بين 5 و 10 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و 14 جنيها، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 9 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و 7.5 جنيه.

الملوخية بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب بين 4 و10 جنيها، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي بين 4 و8 جنيهات.

البسلة بين 24 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 4.5 و 6.5جنيه، بتراجع جنيه.

اليوسفي بين 5 جنيهات و13 جنيها.

الليمون البلدي بين 15 و21 جنيها.

الجوافة بين 20 و 30 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.