سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يهبط في بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر في بداية التعاملات، وانخفض الجرام بنحو 30 جنيها، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس الأحد.

أسعار الذهب اليوم

وتراجع أسعار الذهب عيار 14 إلى 2060 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2649 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3090 جنيها للجرام.

وانخفص سعر الذهب عيار 24 إلى 3531 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 24720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2341.2 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، بارتفاع 0.32%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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