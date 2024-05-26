إعلان

BBC

تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 26 مايو

04:38 م الأحد 26 مايو 2024

الذهب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- شيرين صلاح:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 3553 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3588 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3140 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2716 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 25120 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

الذهب البورصة المصرية سعر الذهب عيار 21 عيار 18
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ماذا فعلت أسعار الذهب اليوم في مصر بنهاية التعاملات؟

إعلان

إعلان

* "كنت بقتلهم وبعدين آكل سمك".. اعترافات مثيرة لـ"سفاح التجمع"
* قفزة في أسعار الدواجن.. التجار: غير مبررة.. والمنتجون: نتوقع الانخفاض
* موعد وقفة عرفات 2024 فلكيًّا