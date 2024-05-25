5 جنيهات للطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت في سوق العبور لتجارة الجملة، عند نفس أسعار أمس الجمعة.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 1.75 جنيه و5 جنيهات.

البطاطس بين 4.5 جنيه و11 جنيها.

البصل بين 4.5 و6.5 جنيه.

الكوسة بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و7.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين جنيهين و5 جنيهات.

الملوخية بين 5 و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 5 جنيهات و11 جنيها.

الخيار البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

البسلة بين 24 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 4.5 و6.5 جنيه.

اليوسفي بين 4 جنيهات و14 جنيها.

الليمون البلدي بين 14 و20 جنيها.

الجوافة بين 16و30 جنيها.