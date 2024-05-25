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سعر الذهب اليوم السبت في مصر يهبط مع بداية التعاملات

10:19 ص السبت 25 مايو 2024

أسعار الذهب اليوم

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كتبت- دينا خالد:

هبط سعر الذهب اليوم السبت في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2077 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2670 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3115 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 3560 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 24920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

واليوم وغدا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2333.3 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء أمس الجمعو، بارتفاع 0.20%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب سعر الذهب
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