انخفاض طفيف للمؤشر الرئيسي للبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- أمنية عاصم:

انخفاض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة طفيف 0.08% عند 27205 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع.

بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.82% وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.59%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 226.72 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 116.90 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 109.81 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.01% عند 27.227 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.