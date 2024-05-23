ارتفاع أرباح إي أف جي القابضة لـ 1.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت مجموعة إي أف جي القابضة، عن ارتفاع صافي أرباح الشركة - بعد خصم الضرائب - إلى 1.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024 مقابل 868 مليون جنيه في نفس الربع من العام السابق.

ووفق إفصاح للشركة على البورصة المصرية يوم الخميس، جاء ذلك بدعم من نمو الإيرادات التشغيلية للشركة بنسبة 92% خلال الربع الأول من 2024، لتسجل 8.5 مليار جنيه مقابل 4.4 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

و تضاعفت إيرادات قطاع بنك الاستثمار بنسبة 104% خلال الربع الأول 2024، لتسجل 6.2 مليار جنيه مقابل 3.03 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وصعدت إيرادات قطاع إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية لأكثر من أربعة أضعاف، لتصل إلى 240 مليون جنيه بالربع الأول من 2024 مقابل 47 مليون جنيه في الربع الأول من 2023.

وحقق قطاع التمويل غير المصرفي – إي أف جي فاينانس- نمو بنسبة 58% خلال الربع الأول من عام 2024 لتسجل 1.1 مليار جنيه مقابل 689 مليون جنيه، حسب الإفصاح.

ومجموعة إي أف جي القابضة تأسست المجموعة عام 1980 ، وهى متخصصه في تقديم الخدمات المالية والاستثمارية تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وتتواجد بشكل مباشر في 9 دول حول العالم.