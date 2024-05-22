ارتفاع طفيف للمؤشر الرئيسي للبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.01% عند 27.227 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.35% وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.16%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 526.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 26.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 553.5 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة طفيفة 0.01% عند 27224 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.