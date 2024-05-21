الملا يفتتح اجتماع المائدة المستديرة نظمته إيجبت أويل آند جاز

كتب- أحمد والي:

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع المائدة المستديرة الذي عقد تحت عنوان ( التحول الرقمي: الاسراع برفع الكفاءة في عمليات البترول والغاز ) ونظمته مؤسسة إيجبت أويل آند جاز.

ووفق بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء، شارك في الافتتاح قيادات الوزارة ورؤساء هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية و قيادات تكنولوجيا المعلومات والرقمنة بقطاع البترول ومديري كبريات شركات البترول العالمية في مصر والشركات المزودة للحلول الرقمية.

واستعرض الاجتماع التقدم في تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي بقطاع البترول والغاز من خلال مشروع تطوير وتحديث القطاع وأهم المستهدفات والخطوات المقبلة علي هذا المسار.

وأكد الملا في كلمته في افتتاح المائدة المستديرة أن تبني قطاع البترول لاستراتيجية متكاملة للتطوير والتحديث تضم برنامجاً مهماً للتحول الرقمي وادخال التكنولوجيات المتطورة آتي ثماره بشكل كبير و ساهم في السنوات الأخيرة في انجاح جهود القطاع لجذب شركات عالمية كبري جديدة للعمل في مصر وضخ الاستثمارات وزيادة عمليات البحث والاستكشاف عن الغاز والبترول، والاستفادة من مقومات مصر لتكون مركزا اقليميا لتداول وتجارة الطاقة.

وأشار الوزير إلى أن جهود التحديث والتطوير اتضحت اهميتها بشدة خلال الفترة الاخيرة في تعزيز القدرة علي مواجهة التحديات المتتالية اقليميا ودوليا والتي لم تستثني مصر .

وشدد الوزير على أهمية تعاون قطاع البترول وشركاؤه من الشركات العالمية ومزودي الحلول الرقمية في هذه المرحلة في تطويع التكنولوجيات الحديثة في مجالات ذات اولوية مثل الانشطة الاستكشافية الجديدة للبحث عن الغاز والبترول بالتوازي مع الاستفادة من الحقول المتقادمة التي تتطلب تكنولوجيات متطورة وجذب المزيد من الاستثمارات والشركات الجديدة في هذه المجالات من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG.

كما أكد الملا على أهمية زيادة معدلات الإنتاج بالتوازي مع خفض الانبعاثات وهو ما تحققه التكنولوجيا.

وأضاف أن خفض الانبعاثات أحد أهم المجالات التي عمل عليها قطاع البترول المصري والذي نجح في دمج صناعة البترول والغاز في جهود مواجهة التغير المناخي في مؤتمرات المناخ العالمية بعد تنظيم يوم إزالة الكربون في قمة المناخ بشرم الشيخ، و هي الرسالة التي تلقاها العالم من مصر وتم البناء عليها في قمة المناخ الاخيرة في الإمارات، فالتكنولوجيا تساعد صناعة البترول والغاز لتكون اكثر كفاءة و ان تزيد انتاجها بإنبعاثات أقل.

وأشار الملا إلى أن هذه الاهداف تتطلب الاستمرار في منظومة تعاون وتكامل فاعل مع الشركاء العالميين سواء من الشركات البترولية أو شركات الرقمنة والذين شهدوا بأن قطاع البترول المصري يمتلك من الخبرات والمهارات والقدرات والايدي العاملة القادرة على مواكبة تطورات الصناعة بأعلى كفاءة.