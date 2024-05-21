تراجع أسعار الزيت واللحوم اليوم الثلاثاء بالأسواق ( موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الزيت، واللحوم، والمسلى الصناعي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة "أسعار السلع المحلية والعالمية"، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.74 جنيه، بزيادة 8 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 52.84 جنيه، بزيادة 24 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.84 جنيه، بتراجع 43 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 84.31 جنيه، بتراجع 3.75 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.86 جنيه، بزيادة 84 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.36 جنيه، بزيادة 14 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 64.21 جنيه، بتراجع 1.48 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.08 جنيه، بتراجع قرشين.

لتر زيت الذرة: 104.63 جنيه، بتراجع 35 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 370.08 جنيه، بتراجع 6.15 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 103.28 جنيه، بزيادة 7 قروش.

كيلو الأرز السائب: 28.33 جنيه، بزيادة 11 قرشا.

كيلو الفول السائب: 43.04 جنيه، بتراجع 7 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 136.99 جنيه، بتراجع 3.57 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 253.63 جنيه، بتراجع 5.27 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.94 جنيه، بزيادة 46 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 97.38 جنيه، بتراجع 4.62 جنيه.