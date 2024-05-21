انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بمنتصف التعاملات، بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

وتراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2113 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2717 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3170 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3623 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 25360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2417 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بانخفاض 0.35%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب