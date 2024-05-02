تراجع أسعار الطماطم والبصل بسوق العبور اليوم الخميس

كتبت- أمنية عاصم:

تباينت تحركات أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3 جنيهات و 4.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

البطاطس بين 4 جنيهات و11 جنيها.

البصل بين 5 و9 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

الكوسة بين 4 و9 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و7.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بانخفاض 1.5 جنيه.

الملوخية بين 5 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب بين 5 جنيهات و11 جنيها.

الخيار البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

البسلة بين 20 و22 جنيها، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 4 و7 جنيهات.

اليوسفي بين 4 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 14 و20 جنيها، بزيادة جنيهين.

الجوافة بين 12 و22 جنيها.