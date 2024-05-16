عثمان: 4 محاور رئيسية لدعم الشركات الناشئة في مصر

كتب - علاء حجاج:

تصوير - نادر نبيل - محمود عبد الناصر

قال الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات للابداع، أن الوزارة ممثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " ايتيدا"، تعمل على تطوير بيئة الأعمال لدعم نمو الشركات الناشئة كمحور رئيسي.

أضاف خلال الجلسة الرئيسية بفعاليات رايز أب أن ايتيدا تعمل على تطوير الكوادر البشرية كمحور ثاني لدعم رواد الأعمال وتحسين بيئة الشركات الناشئة، ام المحور الثالث الذي تعمل عليه ايتيدا هو مساعدة الشركات الناشئة في جذب الاستثمارات والتمويلات من صناديق الاستثمار المتخصصة وذلك من عقد شراكات مع تلك الصناديق.

أوضح أن المحور الرابع الذي تعمل عليه ايتيدا لدعم الشركات الناشئة هو مساعدتهم في التعاون عقد شراكات مع الشركات الكبرى داخل مصر وخارجها.

من جانبه قال عبد الحميد شرارة الرئيس التنفيذي لرايز أب، إن الشركات الناشئة تواجه العديد من التحديات منها توافر الكوادر البشرية الموهوبة وكذلك التومويلات بالإضافة إلى المناخ العام لصناعة ريادة الأعمال.

يرى شرارة أن التعليم من أهم التحديات التي تواجه رواد الاعمال، فأغلب رواد الأعمال لم يدرسوا ماليات أو إدارة أعمال أو غيرها من الأمور الفنية ولذلك فهي واحدة من التحديات التي تواجه رواد الأعمال في مصر.