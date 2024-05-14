ارتفاع البلطى والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والجمبري صغير الحجم، والسبيط والكاليماري في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم:

سعر كيلو السمك البلطي: تراوح بين 63 و67 جنيها، بزيادة جنيهين.

سعر كيلو الفيليه البلطي: تراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 100 جنيه و140 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 190 و390 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 و220 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: سجل بين 100 و300 جنيه، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 85 و95 جنيها.