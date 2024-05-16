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انطلاق فعاليات قمة رايز أب لريادة الأعمال بحضور وزير الاتصالات

08:29 م الخميس 16 مايو 2024
  • عرض 6 صورة
    فعاليات قمة رايز أب لريادة الأعمال
  • عرض 6 صورة
    فعاليات قمة رايز أب لريادة الأعمال
  • عرض 6 صورة
    فعاليات قمة رايز أب لريادة الأعمال
  • عرض 6 صورة
    فعاليات قمة رايز أب لريادة الأعمال
  • عرض 6 صورة
    فعاليات قمة رايز أب لريادة الأعمال
  • عرض 6 صورة
    فعاليات قمة رايز أب لريادة الأعمال

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كتب - علاء حجاج:

انطلقت منذ قليل اليوم فعاليات قمة رايز أب لريادة الأعمال لعام 2024 وذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وبحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.

وتقام الفعاليات على مدار ثلاثة أيام بداية من اليوم الخميس 16 مايو وحتى السبت 18 مايو في المتحف المصري الكبير .

وتشهد فعاليات قمة رايز أب هذا العام مشاركة أكثر من 250 متحدث وأكثر من 150 شركة ناشئة، بالإضافة إلى العديد من ورش العمل والجلسات التي تناقش العديد من الفرص والتحديات بقطاع ريادة الأعمال في مصر والشرق الأوسط.

قمة رايز أب فعاليات قمة رايز أب رايز أب لريادة الأعمال وزير الاتصالات
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