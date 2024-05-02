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ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس (موقع رسمي)

11:48 ص الخميس 02 مايو 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40558 جنيها، بزيادة 197 جنيها.

سعر طن حديد عز: 42155 جنيها، بزيادة 232 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2218 جنيها، بزيادة 48 جنيها.

أسعار الحديد الأسمنت مجلس الوزراء
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