ارتفاع المكرونة السويسي في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، وسعر الكابوريا في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم:

سعر كيلو السمك البلطي: تراوح بين 63 و65 جنيها، بتراجع جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: تراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 100 جنيه و150 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 180 جنيها و 400 جنيه.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 و240 جنيها، بزيادة 20 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: سجل بين 100 و 300 جنيه.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 85 و95 جنيها.