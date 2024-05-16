الصناعات الهندسية: تراجع أسعار المولدات الكهربائية بسبب هبوط الدولار

كتبت- أمنية عاصم:

شهدت أسعار المولدات الكهربائية تراجعا هذا العام بنحو 40% مقارنة بأسعار العام الماضي، بعد توفر السيولة الدولارية للازمه لاستيراد لمستلزمات الإنتاج وتراجع الإقبال على الشراء، وفقا لقول مصدران بقطاع الصناعات الهندسية تحدثوا لمصراوي.

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسة بإتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار المولدات شهدت هبوطاً سعرياً تأثراً بتوفر السيولة الدولارية، خاصة بعد صفقة رأس الحكمة بما دعم سهولة استيراد قطع التصنيع.

ووقعت مصر اتفاقية رأس الحكمة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة في فبراير الماضي، وعقب التوقيع تسلمت مصر من شركة أبوظبي التنموية (ADQ) الدفعة الأولى بقيمة 15 مليار دولار في فبراير ومارس الماضيين، بجانب تسوية وديعة إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 5 مليارات دولار.

وأمس الأربعاء، تسلمت مصر الدفعة الثانية بقيمة 14 مليار دولار، بحانب تسوية وديعة إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 6 مليارات دولار.

وتابع المهندس أن صناعة المولدات تعتمد على صناعة التجميع داخل السوق المحلي.

وأكد المهندس أن تراجع سعر الدولار من 70 جنيها في السوق الموازي مقابل 47 جنيها بما انعكس على أسعار مدخلات التصنيع لتنخفض بالتابعية بنفس القيمة أسعار المنتجات النهائية.

وقال كرولوس صبحي، مدير شركة أبو سيفين لتجارة الموالدات، إن أسعار المولدات انخفضت بنسبة تقدر بـ 40% منذ بداية العام الجاري.

وأرجع صبحي التراجع نظراً لانخفاض الإقبال من قِبل المستهلكين خلال فترة الشتاء، وهبوط أسعار صرف الدولار مع تيسير فتح اعتمادات مستندية بعد صفقة رأس الحكمة.

تابع أن أسعار المولدات الكهربائية شهدت ارتفاعات سعرية كبيرة خلال العام الماضي- بالتحديد فصل الصيف- مع بدء إتباع الحكومة خطة تخفيف الأحمال، موضحاً أن المولدات تعد أجهزة معمرة لدى الأفراد والمؤسسات، متوقعا حركة شرائية هادئة مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح صبحي أن أغلب المولدات التى يعتمد عليها السوق مستوردة من الخارج.

وأضاف أن سعر المولدات ذات حجم الصغير بين 6 آلاف جنيه العام الجاري مقابل 10 آلاف جنيه العام الماضي.

وبحسب صبحي فإن متوسط أسعار المولدات الكهربائية بالسوق حاليا تتراوح بين 18 و400 ألف جنيه، حسب المواصفات.